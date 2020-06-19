Обвиняемого в двойном убийстве россиянина отпустили на свободу

В Санкт-Петербургском городском суде присяжные вынесли оправдательный вердикт 36-летнему местному жителю, который обвинялся в двойном убийстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Пятеро из восьми заседателей коллегии сочли, что мужчина не причастен к расправе над матерью и отчимом. В связи с большим количеством голосов в пользу обвиняемого, его отпустили на свободу прямо в зале суда после оглашения вердикта.

В конце февраля 2019 года 59-летнюю женщину и ее 65-летнего супруга нашли с многочисленными ножевыми ранениями в квартире. Через два дня был задержан сын погибшей, работавший таксистом, сообщает «Фонтанка». Он уже имел судимость за убийство и отсидел в колонии 8,5 года. Мужчина сразу же попросил о суде присяжных.

По версии следствия, 21 февраля 2019 года сын пришел к матери и «на почве длительного внутрисемейного конфликта» нанес ей 11 ударов ножом в грудь и живот. Женщина упала, ударилась лицом о диван и умерла. После мужчина стал убивать отчима. Он нанес пенсионеру четыре удара ножом, а затем 16 раз бил по голове неустановленным предметом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru