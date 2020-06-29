Версию о взрыве газа в московской пятиэтажке опровергли

В «Мосгазе» опровергли версию о том, что газ стал причиной взрыва и пожара в московской пятиэтажке. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Состояние газового оборудования свидетельствует о том, что оно не могло послужить причиной инцидента, сказали в Мосгазе. В пресс-службе уточнили, что технический осмотр оборудования и газовых приборов проводился в декабре 2019 года — все, в том числе вытяжка и вентиляция, работает исправно.

Ранее 29 июня сообщалось, что в квартире на улице Проходчиков, 3 в Москве произошел пожар, загорелись четыре квартиры. Предварительной причиной произошедшего назывались утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Столичная прокуратура начала проверку обеспечения безопасности оборудования. Сообщалось о семи пострадавших и одном погибшем. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

Один из жильцов дома рассказал, что слышал очень сильный взрыв и громкий хлопок, по его словам, вылетели стекла. Мужчина добавил, что ему удалось спастись благодаря пожарным, которые вывели его из помещения.

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