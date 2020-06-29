Спасенный из горевшего жилого дома москвич рассказал о пожаре

Один из жильцов дома в Москве, в котором произошли взрыв и пожар, рассказал о произошедшем. Видео со спасенным москвичом публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Я слышал взрыв очень сильный, громкий хлопок был, стекла вылетели. (...) Пока я вызывал [спасателей], я не успел из квартиры выскочить. Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу. (...) Хотел даже с балкона прыгать», — вспоминает мужчина на видео. По его словам, он спасся благодаря пожарным, которые надели на него маску и вывели из помещения.

О взрыве сообщил источник ТАСС в экстренных службах ранее 29 июня. Загорелось четыре квартиры на улице Проходчиков, 3. По словам собеседника агентства, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

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