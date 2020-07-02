В жилом доме в России взорвался газ

В Кирове в жилом доме взорвался газ, один человек пострадал. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, передает ТАСС в четверг, 2 июля.

Хлопок газа произошел в одной из квартир на пятом этаже в доме на улице Орджоникидзе, 6. Окна на кухне выбиты. В самой квартире также есть повреждения. Для ликвидации последствий задействовали шесть единиц техники.

Ранее в центре Москвы на Тверской улице, 24 произошел пожар в одной из квартир дома XIX века. В экстренных службах добавили, что пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь распространяется быстро, а въезд пожарных во двор дома затруднен. Движение в центре города ограничено, уточнили в экстренных службах.

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