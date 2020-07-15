Глава Иркутской области созвал срочное совещание из-за сильного ливня

Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о последствиях сильного ливня в Иркутске. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, часто улиц подтоплена, в некоторых домах отключилось электричество. «Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной эвакуировали в пункты временного размещения. Аварийные службы Иркутска работают в усиленном режиме», — сообщил Кобзев.

Он также отметил, что, по прогнозам синоптиков, дождь будет идти ночью и завтра. «Созвал срочное совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Детализируем ситуацию во всех районах города и ближайших территориях», — подчеркнул он.

Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона после ухода Сергея Левченко. Последний был уволен в декабре 2019 года после разрушительных паводков в регионе. Путин позже раскритиковал его и заявил, что не все проблемы, связанные со стихией, удалось решить. Кроме того, Левченко возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий паводка лишь спустя месяц после критики Путина. По словам российского лидера, сказать, что Левченко работал «совсем плохо», нельзя, однако ситуация не терпела «неспешной работы».