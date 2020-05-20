Медики предложили врио губернатора Иркутской области утвердиться в должности

Медики Иркутской области предложили временно исполняющему обязанности главы региона Игорю Кобзеву утвердиться в должности и стать губернатором области. Об этом сообщает издание «Байкал 24».

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области 20 мая руководитель общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах задал Кобзеву вопрос, пойдет ли он на выборы главы региона, запланированные на единый день голосования 13 сентября 2020 года, отметив, что этот вопрос очень интересует медиков.

Кобзев ответил утвердительно, начав с рассказа о своем дедушке, который был героем войны. «От своего деда — героя Великой Отечественной войны — я навсегда усвоил один принцип — все, что ты делаешь, делай ради людей. И по жизни я иду с этим принципом», — сказал он.

Врио главы региона добавил, что такому принципу он следует даже не смотря на то, где он работает — в системе военного управления, МЧС или государственного управления. «Очень важно сегодня при такой поддержке, которую увидел здесь в вашем лице, вашего коллектива, я принимаю решение участвовать в предвыборной кампании губернатора Иркутской области», — добавил он.

Глава Общественной палаты Иркутской области в свою очередь отметил, что в таком случае поддержка медиков будет абсолютной и безмерной.

Как пишет «Байкал 24», на утреннем заседании региональные депутаты приняли поправки в закон «О выборах губернатора Иркутской области», согласно которому предусмотрено право граждан на выдвижение в качестве кандидата на должность главы региона в порядке самовыдвижения.

Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря. В тот же день глава государства принял отставку предыдущего руководителя региона Сергея Левченко, который написал заявление об уходе по собственному желанию в связи со скандалами после наводнения в регионе прошедшим летом летом. Решение уйти в отставку словами он объяснил словами «это будет лучше для жителей».

Работа иркутских властей по ликвидации последствий летнего паводка неоднократно подвергалась критике. В октябре тогдашний вице-премьер Виталий Мутко заявил о сорванных сроках по восстановлению жилья в пострадавших районах.

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