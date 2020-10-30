Курс турецкой лиры рухнул после землетрясения

Землетрясение в Эгейском море возле Измира привело к обрушению курса турецкой валюты до нового антирекорда. По состоянию на 15:49 по московскому времени доллар доходил до 8,379 лиры, свидетельствуют данные торгов.

Согласно последним данным, в результате подземных толчков разрушены как минимум десять домов, одно многоэтажное строение рухнуло. Информации о погибших и пострадавших нет. Также подземные толчки зафиксированы в Греции.

Американская валюта выросла более чем на процент, после чего незначительно скорректировалась. Всего с августа турецкая лира подешевела к доллару на треть.

В целом падение курса лиры длится уже десятую неделю подряд. В последнее время негативным фактором стали действия местного центробанка, который сохранил ключевую ставку на низком уровне. Вместо этого регулятор активно активно тратит резервы на поддержку своей валюты, а держатели турецких корпоративных и государственных ценных бумаг, осознавая проблему, активно продают лиру.

Также беспокойство инвесторов вызывают многочисленные геополитические риски, на которые идет руководство страны. Речь о конфликте в Нагорном Карабахе, где Анкара активно поддерживает Азербайджан, и внезапно вспыхнувшем противостоянии с Францией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал оскорблять французского лидера Эммануэля Макрона из-за его заявлений по поводу ислама.