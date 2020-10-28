Эрдоган рассказал о «новых крестовых походах» Европы против Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Европа начала «новые крестовые походы» против исламского мира. Его цитирует Reuters.

По словам Эрдогана, западные страны атакуют ислам и пытаются возобновить военно-колонизационные действия. Турецкий лидер подчеркнул, что вопрос защиты пророка Мухаммада — это вопрос чести для мусульман.

Ранее 28 октября сообщалось, что Генпрокуратура в Анкаре завела уголовное дело против французского сатирического журнала Charlie Hebdo из-за карикатуры на президента Турции. Известно, что дело возбуждено против сотрудников редакции. Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям уголовного кодекса Турции об оскорблении Эрдогана.

На упомянутом рисунке был изображен полураздетый Эрдоган, который сидит в кресле. В одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписали авторы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru