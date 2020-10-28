Эрдоган предложил Путину вместе заниматься Карабахом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что во время телефонных переговоров 27 октября предложил российскому президенту Владимиру Путину вместе заниматься урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы — со своими. Пусть наши главы МИД и другие тоже поговорят. Главное понять, решим мы этот вопрос или нет. Давайте уже это закончим. Мы честны. И верю, что вы тоже искренни», — приводит агентство слова турецкого лидера из выступления перед парламентской фракцией правящей партии.

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Эрдоган также рассказал турецким парламентариям, что передал Путину информацию о бойцах Рабочей партии Курдистана, которые воюют на стороне Армении. Таким образом он ответил на обвинения в том, что Турция отправляет в Азербайджан иностранных боевиков из Сирии.

22 октября Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.