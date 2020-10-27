Трамп отреагировал на срыв перемирия в Карабахе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе «разочаровывает». Так он отреагировал на срыв перемирия между силами Армении и Азербайджана, передает агентство Reuters.

«Разочаровывает, когда видишь такое. Вот что случается, когда две страны так долго враждуют», — сказал Трамп и добавил, что перемирие в будущем возобновится.

В понедельник, 26 октября, в Карабахе провалилось уже третье за время нынешней эскалации карабахского конфликта перемирие между Ереваном и Баку. Его заключили несколькими днями ранее на встрече сторон в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа. Последний тогда заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах.

Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих воинских частей всего через четыре минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались не дольше нескольких минут.

Боевые действия на территории Республики Арцах идут с 27 сентября после того, как Баку начал наступление якобы в качестве ответа на обстрелы со стороны противника. На стороне Азербайджана в них фактически участвует Турция, чья военная группировка находится на территории республики еще с лета, хотя лидеры обеих стран отрицают факт вмешательства. Кроме того, Армения, а вместе с ней Россия, Франция и США объявили о переброске в зону конфликта сирийских боевиков при помощи Анкары. Стороны дают разные данные о потерях друг друга, счет жертв может идти на тысячи.