Армению обвинили в нарушении перемирия через четыре минуты после его начала

Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима прекращения огня через четыре минуты после его начала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

По информации азербайджанских вооруженных сил, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. В Нагорном Карабахе также заявили о готовности соблюдать условия режима прекращения огня.