В Карабахе началось перемирие

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. Также о приверженности перемирию заявили в самой непризнанной республике.

Ранее Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.