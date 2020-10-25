Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

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В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана следует, что перемирие вступит в силу в 07:00 мск 26 октября.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.