Трамп пообещал с легкостью урегулировать конфликт в Карабахе

Президент США Дональд Трамп пообещал с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

Трамп рассказал, что Вашингтон уже занимается разрешением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Мы приведем все в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с легкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», — отметил президент.

Ранее Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по Нагорному Карабаху с участием американской стороны. Он отметил, что ведутся переговоры с Арменией, где живут очень хорошие и целеустремленные люди.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Однако стороны почти сразу обвинили друг друга в его нарушении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.