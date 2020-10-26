В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать достигнутое перемирие

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать достигнутое при посредничестве США перемирие. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Арутюнян подчеркнул, что Арцах, как сторона азербайджано-карабахского конфликта, подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня.

Ранее Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что перемирие вступит в силу в 07:00 мск 26 октября.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.