Пушков оценил обещание Трампа с легкостью решить конфликт в Карабахе

Сенатор Алексей Пушков оценил обещание президента США Дональда Трампа с легкостью решить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Парламентарий отметил, что Трамп точно знает, как урегулировать конфликты, так как уже «решил» проблемы в Афганистане, Сирии, Ливии, Северной Корее и на Украине. Он подчеркнул, что, хотя президент и знает, что США не способны решить ни один из этих конфликтов, все равно говорит об этом.

Ранее Трамп пообещал с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Он рассказал, что Вашингтон уже занимается разрешением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

25 октября Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что перемирие вступит в силу в 07:00 мск 26 октября.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.