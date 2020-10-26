Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцаха). Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — указала она.

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв из орудий территорию Тертерского района. Это сообщение появилось через четыре минуты после того, как перемирие вступило в силу.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. В Нагорном Карабахе также заявили о готовности соблюдать условия режима прекращения огня.