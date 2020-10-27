Алиев обвинил Россию в военном снабжении Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал беспочвенными обвинения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франция) в привлечении на азербайджанскую сторону иностранных наемников для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу RAI-1, видеозапись доступна на YouTube.

«Ведь мы не говорим каждый день о том, сколько оружия Россия отправляет в Армению. Ведь мы не говорим, что сегодня без посторонней помощи Армения не смогла бы простоять на оккупированных территориях ни одного дня. И политическая, и военная, и моральная поддержка исходит от стран, которые должны придерживаться нейтралитета», — сказал Алиев.

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По его словам, с российской базы в Гюмри «время от времени поступает снабжение Вооруженным силам Армении».

«В нашей регулярной армии 100 тысяч бойцов. Если возникнет необходимость, мы объявим всеобщую мобилизацию. Кстати, в отличие от Армении, мы не объявляли всеобщую мобилизацию. Поэтому все это — ложь и клевета. Что касается участия турецкий войск в операциях — это тоже ложь. Нет ни одного доказательства. Пребывание турецких самолетов F-16 на территории Азербайджана стало результатом того, что накануне конфликта мы провели совместные учения. Ведь мы же не говорим, что на территории Армении есть столько российских самолетов МиГ-29, Су-30», — заявил Алиев.

О том, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, отправлены воевать в Нагорный Карабах, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев. Независимая журналистка Линдси Снелл вместе с тем утверждает, что боевики продолжают воевать в регионе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Турецкие власти отрицают все обвинения, Азербайджан в свою очередь заявил, что это Армения привлекает иностранных наемников.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.