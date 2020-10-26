Азербайджан пригрозил использовать турецкие истребители F-16

В случае иностранной агрессии Азербайджан будет использовать турецкие истребители F-16, пригрозил президент страны Ильхам Алиев. Об этом сообщает РИА Новости.

Истребители, как заявлял ранее в октябре азербайджанский лидер, действительно находятся на территории республики. По данным The New York Times, как минимум два F-16 ВВС Турции дислоцированы в городе Гянджи.

Во время обращения к нации Алиев также рассказал о продвижении Вооруженных сил Азербайджана в Лачинском районе. Кроме того, он отметил, что цель гуманитарного перемирия — обмен телами погибших.

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Ранее Алиев заявил, что замороженный нагорно-карабахский конфликт устраивает всех, кроме Азербайджана. Он сообщил о готовности идти до конца в вопросе принадлежности региона.

26 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому).

Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Так, по информации Министерства обороны Азербайджана, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района. Армения, в свою очередь, проинформировала, что Вооруженные силы Азербайджана в 08:45 открыли артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Нагорного Карабаха (Арцаха).

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.