Пашинян высказался о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе

Армения продолжает строго соблюдать режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, заверил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Материалы по теме Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны? Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?

«Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 08:00 [07:00 мск] будет соблюдать полный режим прекращения огня», — высказался Пашинян по поводу объявленного гуманитарного перемирия.

На этом фоне стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия. Так, по информации Министерства обороны Азербайджана, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района. Армения, в свою очередь, проинформировала, что Вооруженные силы Азербайджана в 08:45 открыли артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Нагорного Карабаха (Арцаха).

26 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск).