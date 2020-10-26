Алиев заявил о готовности идти до конца в вопросе Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации и заявил о готовности идти до конца в вопросе принадлежности Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
По его словам, замороженный конфликт устраивает всех, кроме Азербайджана.
Алиев также рассказал, что дал приказ Вооруженным силам не поддаваться на провокации и не отвечать на нарушения режима прекращения огня с армянской стороны.
Комментируя возможные переговоры на площадке Минской группы ОБСЕ, Алиев выразил уверенность, что ее деятельность направлена на спасение Армении. Вместе с тем он добавил, что не выступает против встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Женеве, но ожидает смысла в переговорах.
26 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по Москве).
Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Так, по информации министерства обороны Азербайджана, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района. Армения, в свою очередь, проинформировала, что Вооруженные силы Азербайджана в 08:45 открыли артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Нагорного Карабаха (Арцаха).