Лавров высказался о конфликте «братских азербайджанских и армянских народов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании Москвы видеть мирное решение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства объяснил, что вовлеченность Турции и России в конфликт в Нагорном Карабахе имеет нюансы, а подходы — различаются. «Не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа — и армянский, и азербайджанский — как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима прекращения огня через четыре минуты после его начала. По информации азербайджанских вооруженных сил, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. В Нагорном Карабахе также заявили о готовности соблюдать условия режима прекращения огня.

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