Азербайджан пообещал адекватно отвечать Армении и нанес удар по ее позициям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что военные будут адекватно отвечать на нарушения договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу RAI-1, видеозапись доступна на YouTube.

«Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией», — сказал он.

На этом фоне появилась информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по позициям армянских военных на границе с Ираном. В Министерстве обороны Армении предупредили, что будут вынуждены наносить ответные удары, сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook.