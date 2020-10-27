Пашинян сообщил о гибели мирных жителей в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели мирных жителей в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Он написал об этом в ночь на вторник, 27 октября, на своей странице в Twitter.

«Усилия международного сообщества по установлению режима прекращения огня, на этот раз при посредничестве Соединенных Штатов, провалились. В результате постоянных обстрелов со стороны Азербайджана сегодня в Арцахе были убиты и ранены мирные жители», — написал Пашинян.

Накануне жена Пашиняна Анна Акопян решила пройти военную подготовку и отправиться «защищать границы родины» в Карабах.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские ВС заняли город Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе.

В понедельник, 26 октября, в НКР провалилось уже третье за время нынешней эскалации карабахского конфликта перемирие между Ереваном и Баку. Его заключили несколькими днями ранее на встрече сторон в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа.

Боевые действия на территории Республики Арцах идут с 27 сентября после того, как Баку начал наступление якобы в качестве ответа на обстрелы со стороны противника.