В Карабахе рассказали о ходе боев с Азербайджаном

Вооруженные силы Азербайджана активно атакуют позиции Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республики Арцах) на юго-восточном направлении. О ходе боев рассказал порталу NEWS.am пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.
«Противник использует как артиллерию, так и диверсионные действия. Днем он также применял военную авиацию. Авиация использовалась в основном для бомбардировок гражданских поселений там, где нет военных объектов», — сообщил он.
По словам Погосяна, азербайджанские военные открыли огонь буквально через несколько минут после наступления перемирия 26 октября и в течение всего дня продолжают обстрелы. Юго-восточное направление для армии Карабаха стало самым проблемным, на других участках фронта обстановка спокойнее.
Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что с 17:00 по ереванскому времени (18:00 по московскому) обстрелы позиций карабахских военных резко усилились по всей линии соприкосновения. Противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что уже третье перемирие в Карабахе провалилось. Он выразил сожаление, что усилия США, России и Франции на дипломатическом поле пока тщетны, но понадеялся, что странам-посредникам удастся найти способ остановить боевые действия.
Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих армейских частей всего через четыре минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались не дольше нескольких минут.