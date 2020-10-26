Азербайджан обвинили в ракетных ударах «Смерчем»

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила Вооруженные силы Азербайджана в применении в период перемирия реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, азербайджанская сторона нанесла ракетный удар по одному из сел Мартунинского района. «Несмотря на достигнутую в США новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские ВС атаковали позиции одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении передовой линии, продолжая обстреливать мирные населенные пункты», — говорится в заявлении Армии обороны.

Материалы по теме Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны? Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?

Там добавили, что подразделения ведут оборонительные бои, чтобы отразить атаки противника и отбросить его на исходные позиции.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины. Так, по информации Министерства обороны Азербайджана, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района. Армения, в свою очередь, проинформировала, что Вооруженные силы Азербайджана в 08:45 открыли артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Нагорного Карабаха (Арцаха).

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.