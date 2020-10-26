Азербайджан обвинили в ракетных ударах «Смерчем»

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила Вооруженные силы Азербайджана в применении в период перемирия реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, азербайджанская сторона нанесла ракетный удар по одному из сел Мартунинского района. «Несмотря на достигнутую в США новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские ВС атаковали позиции одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении передовой линии, продолжая обстреливать мирные населенные пункты», — говорится в заявлении Армии обороны.
Там добавили, что подразделения ведут оборонительные бои, чтобы отразить атаки противника и отбросить его на исходные позиции.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск).
Вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины. Так, по информации Министерства обороны Азербайджана, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района. Армения, в свою очередь, проинформировала, что Вооруженные силы Азербайджана в 08:45 открыли артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Нагорного Карабаха (Арцаха).
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.