Пашинян заявил о тщетности усилий США и России по вопросу Карабаха

Очередное перемирие на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республики Арцах) сорвалось, хотя армянские и карабахские военные были очень сдержаны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает NEWS.am.

Глава государства отметил, что еще ночью позвонил госсекретарю США Майку Помпео, при непосредственном участии которого было заключено новое перемирие, и выразил сомнения по поводу нового режима прекращения огня. В частности, армянская сторона хотела бы знать, как посредники будут выявлять нарушителя и какие санкции будут к нему применять, пояснил Пашинян.

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Кроме того, премьер Армении выразил сожаления по поводу тщетности дипломатических усилий стран-посредников в деэскалации нынешнего обострения в Нагорном Карабахе. По его словам, отчасти позиции США как переговорщика и лично президента Дональда Трампа ослабляет тот факт, что в стране разгар предвыборной кампании. Однако в Ереване надеятся, что президенты трех стран все же смогут добиться мира.

«Если Соединенным Штатам, России и Франции не удается установить режим прекращения огня в этой зоне конфликта, это означает, что мы живем в совершенно другом мире, и нам нужно понять, что это за мир», — подчеркнул Пашинян.

Сорванное перемирие в Карабахе 26 октября стало уже третьим с начала боевых действий 27 сентября. Предыдущие два режима прекращения огня, вступавшие в силу 10 и 18 октября, так же не продержались дольше нескольких минут, стороны конфликта из раза в раз практически одновременно обвиняют друг друга в обстрелах.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев уже неоднократно высказывал мнение, что прежний формат переговоров по Карабаху на площадке Минской группы ОБСЕ и при посредничестве России, Франции и США, существующий со времен первой войны за непризнанную республику в 1990-х, исчерпал себя. Его официальный представитель Хикмет Гаджиев даже заявил, что неэффективность международных усилий стала одной из причин нынешней эскалации. Баку не раз призывал посадить за стол переговоров Анкару, которая и так неформально участвует в боевых действиях на стороне азербайджанских военных, однако в Ереване резко против ее участия и постоянно припоминают туркам геноцид армян.

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