Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидальной политики. Об этом он заявил в интервью индийской телекомпании WION, передает РИА Новости.

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По его словам, «Турция вернулась на Южный Кавказ сто лет спустя, чтобы продолжить свою политику геноцида против армян». Пашинян отметил, что у Анкары в этом имеется конкретная прагматическая цель, поскольку «армяне Южного Кавказа — последнее препятствие на пути Турции, чтобы продолжить империалистическую политику на юг, на восток и на юго-восток».

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке. В 2019 году палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. В ответ руководство Турции заявило о готовности признать геноцидом истребление в США индейцев.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. 25 октября Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что перемирие вступит в силу в 07:00 мск 26 октября.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.