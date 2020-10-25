Пашинян оценил возможное размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможное размещение российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Его слова в интервью индийской телекомпании WION передает «Интерфакс».

Премьер отметил, что размещение российских миротворцев может стать выходом из сложившейся ситуации. «По нашему мнению, международное сообщество, Минская группа ОБСЕ должны содействовать размещению российских миротворцев в зоне конфликта», — заявил он.

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По мнению Пашиняна, в любом другом случае предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе будет невозможно. Он добавил, что международные многосторонние организации не всегда владеют необходимыми рычагами для воздействия на ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ввод миротворцев в Нагорный Карабах возможен только с согласия Азербайджана и Армении. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что не выступает против ввода наблюдателей и миротворцев в Нагорный Карабах.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Однако стороны почти сразу обвинили друг друга в его нарушении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.