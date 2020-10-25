Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Карабахе на НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил часть ответственности за действия Турции в Нагорном Карабахе на НАТО. Его слова в интервью индийской телекомпании WION передает «Интерфакс».

Пашинян напомнил, что Турция является членом альянса. Поэтому действия этой страны в зоне конфликта возлагают определенную ответственность и на НАТО, объяснил он. По словам премьера, организация Human Rights Watch зафиксировала применение в Карабахе запрещенного вооружения, в том числе и кассетных бомб.

«И когда член НАТО вовлечен в этом процессе, когда член НАТО перевозит в зону конфликта наемников и террористов, то ответственность НАТО в этом случае прямая, и НАТО должен ответить на эти вопросы», — заключил Пашинян.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Однако стороны почти сразу обвинили друг друга в его нарушении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.