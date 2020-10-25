Армения заявила о доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

Генпрокуратура Армении получила фактические доказательства участия подразделений специального назначения ВС Турции в боях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что велось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту «развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе». О каких доказательствах идет речь, в Генпрокуратуре не уточнили.

Накануне сообщалось, что Турция перебросила в зону конфликта в Нагорном Карабахе 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара перебросила в Баку, а затем в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.

Ранее «Новая газета» раскрыла механизм вербовки сирийских наемников для участия в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. По информации издания, вербовкой занимались сразу несколько группировок боевиков из Идлиба и Южной Турции.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.