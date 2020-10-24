Стало известно о переброске 1200 спецназовцев из Турции в Карабах

Турция перебросила в зону конфликта в Нагорном Карабахе 1200 спецназовцев. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo от источников в Стамбуле.

По информации собеседников канала, Анкара перебросила в Баку, а затем в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.

Уточняется, что «специалистами из Турции пришлось заменить азербайджанский спецназ, который не выдерживает прямого боестолкновения с партизанами и ополченцами» Нагорного Карабаха в горных массивах. В первую очередь, речь идет о южном фронте и джебраило-гадрутском направлении.

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Накануне, 23 октября «Новая газета» раскрыла механизм вербовки сирийских наемников для участия в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. По информации издания, вербовкой занимались сразу несколько группировок боевиков из Идлиба и Южной Турции. Она была возложена, в частности, на одного из командиров сформированной под эгидой Турции Сирийской национальной армии Мустафу Сейджари, лидера бригады «Хамза» Сеифа Абу Бакра и лидера бригады «Сулейман Шах» Абу Амшу.

О том, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, отправлены воевать в Нагорный Карабах, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев. Независимая журналистка Линдси Снелл вместе с тем утверждает, что боевики продолжают воевать в регионе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Турецкие власти отрицают все обвинения, Баку в свою очередь заявил, что это Ереван привлекает иностранных наемников.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.