Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские ВС заняли город Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе. Он заявил об этом в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям», — сказал Ованнисян. Он также пообещал представить карту боевых действий во вторник, 27 октября.

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О том, что Кубатлы перешел под контроль Баку, в воскресенье заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Город находится примерно в десяти километрах от границы с Арменией и является административным центром Кубатлинского района Азербайджана. Населенный пункт находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с 1993 года.

В понедельник, 26 октября, в НКР провалилось уже третье за время нынешней эскалации карабахского конфликта перемирие между Ереваном и Баку. Его заключили несколькими днями ранее на встрече сторон в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа.

Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих армейских частей всего через четыре минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались не дольше нескольких минут.

Боевые действия на территории Республики Арцах идут с 27 сентября после того, как Баку начал наступление якобы в качестве ответа на обстрелы со стороны противника. На стороне Азербайджана в них фактически участвует Турция, чья военная группировка находится на территории республики еще с лета, хотя лидеры обеих стран отрицают факт вмешательства. Кроме того, Армения, а вместе с ней Россия, Франция и США объявили о переброске в зону конфликта сирийских боевиков при помощи Анкары. Стороны дают разные данные о потерях друг друга, счет жертв может идти на тысячи.