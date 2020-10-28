Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь сирийской оппозиции в провинции Идлиб. Его слова в среду, 28 октября, приводит РИА Новости.

По словам турецкого лидера, подобные действия российской стороны свидетельствуют о нежелании Москвы сохранять «устойчивый мир и спокойствие» в регионе.

Как отмечается, на самом деле речь идет об ударе по лагерю подготовки террористов в сирийской провинции Идлиб, который Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли 26 октября. Сообщалось, что целью атаки стал тренировочный лагерь протурецкой группировки «Фейлак аш-Шам» близ города Харема примерно в девяти километрах от границы с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате авиаударов были уничтожены как минимум 78 боевиков, еще около 90 были ранены.

При этом ряд СМИ, в том числе газета The New York Times, заявили, что жертвами атаки российских ВКС также стали десятки мирных жителей. Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген отметил, что, если сообщения о причастности Москвы окажутся правдой, это станет «еще одним нарушением международного права». В ответ постпред России при ООН Василий Небензя обвинил подобные издания в публикации фейков и посоветовал своим коллегам их не читать.