Постпред России при ООН на заседании процитировал «Собачье сердце»

Постпред России при ООН Василий Небензя процитировал произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце» на заседании Совбеза организации по Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Некоторые западные страны обвинили Россию в последствиях удара по террористам в Идлибе: там якобы погибли десятки мирных жителей. Постпред Германии Кристоф Хойсген заявил, что о жертвах атаки среди гражданского населения писала, в частности, газета The New York Times. В связи с этим германский представитель отметил, что, если сообщения о причастности Москвы окажутся правдой, это станет «еще одним нарушением международного права».

В ответ на это Небензя напомнил немецкому коллеге о повести Булгакова, где один из главных героев, профессор Преображенский, советует своему помощнику не читать газет до обеда, поскольку от них портится аппетит. «Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии», — заключил российский постпред. Небензя также напомнил, что Москва неоднократно комментировала статьи The New York Times, которая «публиковала фейки».

26 октября ВКС России ударили по лагерю подготовки террористов в сирийской провинции Идлиб. По некоторым данным, в результате авиаударов были уничтожены как минимум 78 боевиков, еще около 90 были ранены.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru