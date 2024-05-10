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18:30, 10 мая 2024Россия

В Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС объявило в Белгородской области ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области объявлена ракетная опасность из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций российского региона.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также опросили граждан не подходить к окнам, во избежание ранений из-за разлета осколков.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью беспилотника ВСУ. Он пытался атаковать регион в пятницу, 10 мая в 15:15 по московскому времени, но был сбит.

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      Алевтина Запольская
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