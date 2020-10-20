ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

Боевые самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

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На кадрах видны столбы дыма и слышны взрывы. Уточняется, что удары наносились в районе Джебель аз-Завия на юге Идлиба.

Ранее сообщалось, что ВКС России совместно с военной авиацией Сирии ударили по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур в Идлибе. В результате одного удара, пришедшегося на объекты Исламской партии Туркестана, погибли более 30 джихадистов. Также оказалась уничтожена часть техники боевиков.

В начале октября ВКС России отомстили за гибель генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, нанеся авиаудар по подземным командным пунктам боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор.