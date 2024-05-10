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19:21, 10 мая 2024Бывший СССР

Переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению завершились

Переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению в Алма-Ате завершились

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению, которые проходили в Доме дружбы в Алма-Аты, завершились. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча продолжалась более четырех часов. Результаты переговоров пока не раскрывают.

Переговоры главы МИД Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова проходили на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области страны процесса делимитации границы с Азербайджаном.

9 мая лидер движения «Тавуш во имя родины», глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что оппозиция запустила процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября.

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      Даниил Иринин
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