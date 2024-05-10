Переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению завершились
Переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению, которые проходили в Доме дружбы в Алма-Аты, завершились. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что встреча продолжалась более четырех часов. Результаты переговоров пока не раскрывают.
Переговоры главы МИД Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова проходили на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области страны процесса делимитации границы с Азербайджаном.
9 мая лидер движения «Тавуш во имя родины», глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что оппозиция запустила процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте.
Ранее Никол Пашинян сообщил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября.