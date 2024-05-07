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13:47, 7 мая 2024Бывший СССР

В Армении назвали возможные сроки заключения мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: Армения и Азербайджан могут заключить мирный договор до ноября
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября. Возможные сроки подписания мирного договора назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Я согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать», — прокомментировал он слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности подписания мирного соглашения до ноября.

Армянский лидер подчеркнул, что все согласованные принципы были опубликованы. Он также выразил надежду, что на встрече глав МИД двух стран в Алма-Ате будет зафиксирован прогресс в мирном урегулировании конфликта.

Ранее Пашинян заявил, что Армения должна достичь прекращения враждебности с Турцией и Азербайджаном. Он отметил, что делимитация границы с Азербайджаном создает гарантии безопасности для Армении.

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      Александр Курбатов
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