В Армении назвали возможные сроки заключения мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: Армения и Азербайджан могут заключить мирный договор до ноября

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября. Возможные сроки подписания мирного договора назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Я согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать», — прокомментировал он слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности подписания мирного соглашения до ноября.

Армянский лидер подчеркнул, что все согласованные принципы были опубликованы. Он также выразил надежду, что на встрече глав МИД двух стран в Алма-Ате будет зафиксирован прогресс в мирном урегулировании конфликта.

Ранее Пашинян заявил, что Армения должна достичь прекращения враждебности с Турцией и Азербайджаном. Он отметил, что делимитация границы с Азербайджаном создает гарантии безопасности для Армении.