Пашинян призвал прекратить вражду с Турцией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Пашинян: стране нужен мир с Турцией и Азербайджаном

Армения должна достичь прекращения враждебности с Турцией и Азербайджаном. О том, что стране нужен мир с этими государствами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает портал Minval.

«Касательно ситуации в регионе, наша позиция следующая. Углубление отношений с Ираном и Грузией. Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — призвал премьер-министр.

Также он заявил, что делимитация границы с Азербайджаном создает гарантии безопасности для Армении.

По его словам, установка пограничных столбов в Тавушской области закончена на 90 процентов.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что Армении следует пересмотреть стратегию национальной безопасности. Это должно произойти за счет диверсификации внешних связей, реформы армии, а также внедрения всеобъемлющей системы обороны.