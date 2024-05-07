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13:26, 7 мая 2024Бывший СССР

Пашинян призвал прекратить вражду с Турцией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Пашинян: стране нужен мир с Турцией и Азербайджаном

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Армения должна достичь прекращения враждебности с Турцией и Азербайджаном. О том, что стране нужен мир с этими государствами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает портал Minval.

«Касательно ситуации в регионе, наша позиция следующая. Углубление отношений с Ираном и Грузией. Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — призвал премьер-министр.

Также он заявил, что делимитация границы с Азербайджаном создает гарантии безопасности для Армении.

По его словам, установка пограничных столбов в Тавушской области закончена на 90 процентов.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что Армении следует пересмотреть стратегию национальной безопасности. Это должно произойти за счет диверсификации внешних связей, реформы армии, а также внедрения всеобъемлющей системы обороны.

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      Илья Таксюр
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