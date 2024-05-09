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19:37, 9 мая 2024Бывший СССР

Оппозиция Армении запустила процедуру импичмента Пашиняна

Лидер протестов в Армении заявил о запуске процедуры импичмента Пашиняна

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Армении оппозиция запустила процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. Об этом заявил лидер движения «Тавуш во имя родины», глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга на площади Республики в Ереване, пишет ТАСС.

До этого Галстанян поставил Пашиняну ультиматум и дал час на то, чтобы самостоятельно уйти в отставку, однако премьер не отреагировал на требование. «Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», — заявил архиепископ.

На площади Республики в центре Еревана проходит митинг против делимитации границы с Азербайджаном, на котором собрались тысячи человек. Организаторы установили сцену, для выступления лидеров оппозиции. К месту мероприятия стянулась полиция.

Ранее, 19 апреля, стало известно о намерении Армении передать Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Об этом сообщил аппарат Пашиняна. Решение властей вызвало протесты армянского населения в регионе.

Помимо этого, Армения и Азербайджан планируют заключить мирный договор. Он может быть подписан до ноября 2024 года.

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      Константин Лысяков
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