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18:23, 9 мая 2024Бывший СССР

Премьеру Армении Пашиняну дали час на отставку

Лидер протестов в Армении архиепископ Галстанян дал Пашиняну час на отставку

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Лидер протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру страны Николу Пашиняну час на то, чтобы уйти в отставку. Об этом глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви заявил на митинге в Ереване, пишет РИА Новости.

По словам Галстаняна, у Пашиняна «уже нет власти в Армении». Архиепископ добавил, что готов встретиться с премьером и обсудить условия его ухода. «У тебя есть час на отставку», — сказал он.

Как сообщает агентство, на митинг против делимитации границы с Азербайджаном на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек. На место стянулись силы полиции.

Ранее Пашинян заявил, что до ноября 2024 года может быть заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

19 апреля стало известно о намерении Армении передать Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Сообщения об этом вызвали протесты армянского населения в регионе.

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      Константин Лысяков
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