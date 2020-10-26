ВКС России ударили по лагерю подготовки террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по лагерю подготовки террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Атаке подвергся тренировочный лагерь протурецкой группировки «Фейлак аш-Шам», который располагался близ города Харема примерно в девяти километрах от границы с Турцией. По данным организации, в результате авиаударов были уничтожены как минимум 78 боевиков, еще около 90 были ранены.

При этом число ликвидированных джихадистов может вырасти, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, некоторые тела могут до сих пор находиться под завалами.

Как уточнил Telegram-канал «Военный обозреватель», российские ВКС нанесли свой удар в момент, когда террористы отрабатывали построение.

Ранее в октябре ВКС России уже неоднократно атаковали позиции боевиков в Сирии. 20 октября боевые самолеты нанесли удары по объектам террористов в районе Джебель аз-Завия на юге Идлиба, а 15 октября — по тренировочному лагерю в районе сирийского населенного пункта Джиср-эш-Шугур.