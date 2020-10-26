Турецкая валюта побила антирекорд

Курс турецкой национальной валюты — лиры — побил антирекорд, опустившись до исторически минимального уровня, свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации доллар стоил 8,05 лиры. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 1,3 процента.

Падение курса лиры продолжается десятую неделю подряд. Поводом для этого послужила излишне мягкая денежно-кредитная политика местного центробанка, сохранившего ключевую ставку на низком уровне вопреки ожиданиям инвесторов о ее повышении.

Кроме того, регулятор активно расходует накопленные валютные резервы на поддержку лиры (во избежание еще большего ее обесценивания). На этом фоне держатели турецких корпоративных и государственных ценных бумаг избавлялись от активов (на общую сумму в 13,3 миллиарда долларов с начала года) и распродавали лиру, что приводило к еще большему ее обесцениванию.