Турецкая валюта рухнула в 1990-е

Курс турецкой лиры снижается девятую неделю подряд. Это самое затяжное падение валюты этой страны с 1999 года, когда она столкнулась с политическим кризисом и двумя разрушительными землетрясениями, жертвами которых стали тысячи людей, пишет Bloomberg.

Лира рухнула на обеспокоенности инвесторов по поводу слишком мягкой денежно-кредитной политики Центробанка страны после того, как турецкий регулятор принял решение сохранить ключевую ставку. Инвесторы ожидали ее повышения в связи с геополитическими рисками, такими как конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где Анкара открыто поддерживает Баку, и угроза санкций со стороны США.

В результате турецкая валюта вплотную приблизилась к психологической отметке в 8 лир за доллар, свидетельствуют данные агентства. Инвесторы отмечают, что турецкие власти в попытке поддержать курс потратили валютные резервы быстрее, чем любая другая развивающаяся страна мира. Иностранные держатели турецких ценных бумаг в 2020 году избавились от активов на 13,3 миллиарда долларов, что является рекордом с 2005 года.

Ранее сообщалось, что падение лиры может спровоцировать обвал курсов валют большинства развивающихся рынков, включая рубль.