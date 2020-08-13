В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru».

7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36. Падение обусловлено опасением инвесторов по поводу полномасштабного валютного кризиса в стране, влиянием пандемии коронавируса и большим внешним долгом, считают эксперты.

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Кроме того, противостояние США и Турции усиливает давление на турецкую валюту, которая, например, 10 августа потеряла почти 22 процента, отметил эксперт FxPro Александр Купцикевич. Такой негативной динамики не было около двух лет с тех пор, как в 2018 году в Турции произошел масштабный валютный кризис на фоне введения экономических санкций США.

«Падение лиры создают дополнительное давление на рисковые активы и косвенно воздействуют и на рубль», — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Центробанк Турции ежедневно тратит по несколько миллионов долларов из золотовалютных резервов для поддержания курса лиры, но пока такие меры не принесли положительного эффекта.