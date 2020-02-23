Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах. Соответствующую инициативу захотели реализовать чиновники обеих стран, рассказал губернатор турецкого региона Анталья Мунир Каралоглу, сообщает ТАСС.

По его словам, новый порядок расчетов может стать двусторонним: «Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки».

Также Каралоглу отметил, что процесс согласования новых правил в настоящее время идет между компетентными ведомствами двух стран.

По прогнозам властей Антальи, число российских туристов в регионе 2020 году вырастет на 15 процентов — до шести миллионов человек. В прошлом году общее количество отдыхающих в провинции составило 16 миллионов.

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