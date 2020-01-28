Найдена альтернатива отмененным из-за коронавируса поездкам в Китай

Туристы, отменившие запланированные поездки в Китай из-за вспышки коронавируса, нашли альтернативные направления для отдыха. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наиболее востребованными в качестве замены оказались Куба и ОАЭ. Также отмечается повышенный спрос на курорты Турции, Италии и стран Юго-Восточной Азии — Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки. Массовых аннуляций туров в азиатские страны зафиксировано не было.

В АТОР напомнили, что путешественники, ранее купившие туры на остров Хайнань с вылетом после 26 января, могут аннулировать поездку и вернуть потраченные средства либо забронировать путевку по другому направлению.

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Ранее во вторник стало известно, что российские туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Таким образом, понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов, и остановка въезда произойдет во вторник, 28 января.

По последним данным, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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