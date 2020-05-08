Турецкая валюта отправилась в пике

Турецкая национальная валюта — лира — отправилась в пике, показав рекордное падение курса за всю историю, свидетельствуют данные торгов. На момент публикации доллар стоил 7,27 лиры.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году, когда из-за оттока международных инвесторов на фоне политического конфликта Турции с США и сомнений относительно самостоятельности решений, принимаемых местным Центробанком. Тогда доллар торговался за 7,23 лиры.

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Тогда турецкий ЦБ ввел ограничения для иностранных трейдеров на операции с лирой, чтобы не допустить дальнейшего ослабления. В феврале нынешнего года регулятор принял аналогичные меры.

Нынешнее падение вызвано экономическим кризисом, спровоцированным коронавирусом, растущей безработицей и неутешительными прогнозами, пишет CNBC. Центробанк ежедневно тратит по несколько миллионов долларов из золотовалютных резервов для поддержания курса лиры, но пока такие меры не возымели эффекта.

По состоянию на 7 мая в Турции зафиксировано 129,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом, а также 3,5 тысячи смертей. Это худший показатель в регионе.

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