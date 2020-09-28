Карабах приблизил турецкую валюту к краху

Турецкая лира опустилась до исторического минимума на фоне конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. По состоянию на 13:20 по московскому времени доллар торгуется на уровне 7,79 лиры.

Обострение полностью обнулило усилия турецкого центробанка, который на прошлой неделе впервые за два года поднял учетную ставку, причем сразу с 8,25 до 10,25 процента. Таким образом регулятор пытался спасти лиру, приблизившуюся к краху.

В начале августа лира обновила майский исторический минимум, и с тех пор она преимущественно ослаблялась. С середины сентября темпы падения ускорились.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на снижении учетной ставки, полагая, что такая политика перезапустит экономику. Для поддержания курса лиры он требовал продавать валютные резервы.

Однако в результате с начала года валютные активы Турции упали с 74 до 45 миллиардов долларов. По оценкам Moody’s, 44 миллиарда — резервы коммерческих банков, это значит, что денег у страны почти не осталось.

При этом внешний долг Турции достиг 100 миллиардов долларов, а долг турецкого центробанка по своповым операциям — 50 миллиардов. Другими словами, если не пролонгировать сделки по ним, регулятор не сможет расплатиться по долгам даже с использованием всех валютных резервов на его счетах. В середине сентября Moody’s понизило суверенный рейтинг страны до В2, на уровне Руанды и Уганды. Эрдоган охарактеризовал рейтинг как экономическую войну.

В конфликте Армении с Азербайджаном турецкие власти находятся на стороне Баку, и эксперты не исключают, что Анкара может тем или иным образом вмешаться в конфликт.

Осложняет ситуацию для Турции позиция руководства Саудовской Аравии, которое, по данным СМИ, наложило эмбарго на все товары из Турции, угрожает штрафами за торговлю с турецкими компаниями и отговаривает население от поездок туда.

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